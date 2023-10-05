Песков назвал предстоящую речь Путина на "Валдае" событием мирового масштаба
Сегодняшнее выступление президента Владимира Путина на Валдайском форуме будет "весьма содержательным". Об этом сообщил журналистам в четверг, 5 октября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что речь главы государства на данной площадке каждый раз становится событием мирового масштаба, за которым даже из-за рубежа следят с большим вниманием.
"Те международные условия, та международная турбулентность, транзитный переход — всё это, конечно, позволяет ожидать весьма и весьма содержательное и важное выступление президента", — проанонсировал представитель Кремля.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай. Интеллектуальный потенциал "Валдая" высоко оценивается в России и за рубежом. За годы существования клуба в его работе приняли участие более 1000 представителей международного научного сообщества из 85 стран мира. Владимир Путин регулярно участвует в мероприятиях клуба.