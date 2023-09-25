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25 сентября, 12:08

Песков подтвердил Лайфу, что Путин примет участие в юбилейном заседании "Валдая"

Песков: Путин будет участвовать в юбилейном заседании клуба "Валдай"

Президент РФ Владимир Путин примет участие в юбилейном заседании клуба "Валдай" в октябре, заявил корреспонденту Лайфа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Традиционно президент принимает участие", — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что формат участия — очно или по видеосвязи — будет объявлен "своевременно".

XX ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" пройдёт в Сочи со 2 по 5 октября. Темой мероприятия станет "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех". Участие примут более 130 экспертов, политиков, дипломатов из 42 стран Евразии, Африки, Северной и Южной Америки.

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Напомним, как отмечал Дмитрий Песков, прошлогоднее выступление Владимира Путина на пленарной сессии "Валдая" войдёт в золотую десятку его речей. Глава государства затронул множество тем, среди которых отношения с Китаем и антироссийские санкции. Президент также успел рассказать анекдот.

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ТАСС / Павел Быркин

Александр Юнашев
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