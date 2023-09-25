Песков подтвердил Лайфу, что Путин примет участие в юбилейном заседании "Валдая"
Песков: Путин будет участвовать в юбилейном заседании клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин примет участие в юбилейном заседании клуба "Валдай" в октябре, заявил корреспонденту Лайфа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Традиционно президент принимает участие", — сказал он.
Представитель Кремля отметил, что формат участия — очно или по видеосвязи — будет объявлен "своевременно".
XX ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" пройдёт в Сочи со 2 по 5 октября. Темой мероприятия станет "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех". Участие примут более 130 экспертов, политиков, дипломатов из 42 стран Евразии, Африки, Северной и Южной Америки.
Напомним, как отмечал Дмитрий Песков, прошлогоднее выступление Владимира Путина на пленарной сессии "Валдая" войдёт в золотую десятку его речей. Глава государства затронул множество тем, среди которых отношения с Китаем и антироссийские санкции. Президент также успел рассказать анекдот.
ТАСС / Павел Быркин