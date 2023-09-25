Песков подтвердил Лайфу, что Путин примет участие в юбилейном заседании "Валдая"

Представитель Кремля отметил, что формат участия — очно или по видеосвязи — будет объявлен "своевременно".

XX ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" пройдёт в Сочи со 2 по 5 октября. Темой мероприятия станет "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех". Участие примут более 130 экспертов, политиков, дипломатов из 42 стран Евразии, Африки, Северной и Южной Америки.