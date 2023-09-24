Избирательная система Российской Федерации является одной из самых лучших и прозрачных в мире. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в видеообращении по случаю тридцатилетия Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

Путин поздравил ЦИК с 30-летием. Видео © LIFE

В обращении российский лидер поздравил бывших и нынешних сотрудников, а также руководителей этого важнейшего государственного органа. Путин поблагодарил работников ЦИК за выверенную организацию избирательных процессов и обратил внимание на их профессионализм и открытость.

Глава государства, в частности, обратил внимание на регулярное совершенствование избирательной системы страны. Так, в последние годы активно внедряются цифровые решения, которые позволяют сделать выборы удобными и доступными. Кроме этого, на участках для голосования создана уникальная система видеонаблюдения, а для обработки бюллетеней используются современные технические средства. Напомнил президент и о том, что во многих субъектах России можно отдать голос дистанционно.

По словам российского лидера, сегодня в нашей стране созданы все условия для того, чтобы россияне могли свободно выражать волю на выборах и делать это так, как им удобно: по месту жительства, фактического нахождения, на избирательном участке или на дому.

Отдельно Путин поблагодарил работников ЦИК за помощь и содействие в создании избирательных комиссий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По словам президента, сотрудники в данном вопросе действовали смело, решительно, несмотря на трудности и многочисленные угрозы.

"Уважаемые коллеги! По сути, мы отмечаем в этом году 30-летие всей избирательной системы России. Она по праву считается одной из лучших в мире, потому что базируется на прозрачных и понятных гражданам избирательных процедурах. На чётком соблюдении норм избирательного законодательства. На защите национальных интересов, суверенитета России и свободного волеизъявления её граждан", — заявил Путин.

Президент вместе с этим подчеркнул, что в эффективной реализации важнейшего конституционного права граждан избирать и быть избранным есть огромная заслуга Центральной избирательной комиссии. В заключение глава государства поздравил работников с юбилейной датой и пожелал им здоровья и успехов.