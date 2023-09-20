Памфилова: Выборы президента России в 2024 году могут быть многодневными

Президентские выборы 2024 года в России могут проводиться на протяжении нескольких дней, сообщила на пресс-конференции председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Могут. Потому что мы не от хорошей жизни придумали в своё время многодневное голосование, была пандемия", — напомнила председатель ЦИК, добавив, что способность динамично подстраиваться под изменения — преимущество избирательной системы.