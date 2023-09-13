Памфилова: Явка на выборах в сентябре стала рекордной с 2013 года

Выборы разного уровня, прошедшие в регионах России 8–10 сентября, признаны состоявшимися. При этом явка стала рекордной с 2013 года. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии по итогам единого дня голосования.

"Это действительно рекордный показатель даже не с 2017 года, а с 2013-го [года]. То есть рекордный показатель ровно за 10 лет, — сказала Памфилова. — Общая явка, она даже по сравнению с 11 сентября, когда мы только подводили итоги, она увеличилась, ещё более увеличилась и составляет довольно высокую цифру, это высокая явка — 45,65%. Почти 46%".

По её данным, в региональных выборах приняли участие 31,5 млн из 67 млн избирателей. По результатам были избраны почти 29 тысяч кандидатов от 13 партий.

Памфилова также подчеркнула, что новые регионы РФ — Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области — провели свои первые выборы на очень высоком профессиональном уровне.