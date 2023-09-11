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11 сентября, 18:26

"Неоспоримая победа": Мадуро назвал образцовыми выборы в РФ и поздравил "Единую Россию"

Мадуро поздравил россиян и Путина с образцовым избирательным процессом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что выборы, которые прошли в России с 8 по 10 сентября в более чем 80 субъектах, являются образцовыми.

"Поздравляю народ Российской Федерации и президента Владимира Путина с образцовым избирательным процессом, который был проведён с 8 по 10 сентября", — написал политик в соцсети X (ранее Twitter).

Президент Венесуэлы также отметил: состоявшееся голосование показывает демократический характер РФ. Мадуро поздравил представителей партии "Единая Россия", которые, как он подчеркнул, подтвердили лидерство неоспоримой победой.

Аргентинский эксперт Сальгадо: Избирательный процесс в РФ является образцовым

Аргентинский эксперт Сальгадо: Избирательный процесс в РФ является образцовым

Лайф напоминает: с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков нашей страны смогли сделать свой выбор в специально установленный ЕДГ. Голосование на большинстве участков, в том числе в Москве, завершилось 10 сентября в 20:00.

Обложка ©

Getty Images / Pedro Rances Mattey / Anadolu Agency

Никита Осипов
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