"Неоспоримая победа": Мадуро назвал образцовыми выборы в РФ и поздравил "Единую Россию"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что выборы, которые прошли в России с 8 по 10 сентября в более чем 80 субъектах, являются образцовыми.

"Поздравляю народ Российской Федерации и президента Владимира Путина с образцовым избирательным процессом, который был проведён с 8 по 10 сентября", — написал политик в соцсети X (ранее Twitter).