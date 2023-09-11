"Неоспоримая победа": Мадуро назвал образцовыми выборы в РФ и поздравил "Единую Россию"
Мадуро поздравил россиян и Путина с образцовым избирательным процессом
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что выборы, которые прошли в России с 8 по 10 сентября в более чем 80 субъектах, являются образцовыми.
"Поздравляю народ Российской Федерации и президента Владимира Путина с образцовым избирательным процессом, который был проведён с 8 по 10 сентября", — написал политик в соцсети X (ранее Twitter).
Президент Венесуэлы также отметил: состоявшееся голосование показывает демократический характер РФ. Мадуро поздравил представителей партии "Единая Россия", которые, как он подчеркнул, подтвердили лидерство неоспоримой победой.
Лайф напоминает: с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков нашей страны смогли сделать свой выбор в специально установленный ЕДГ. Голосование на большинстве участков, в том числе в Москве, завершилось 10 сентября в 20:00.
Getty Images / Pedro Rances Mattey / Anadolu Agency