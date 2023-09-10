Аргентинский эксперт Сальгадо: Избирательный процесс в РФ является образцовым
Международный эксперт из Аргентины Себастьян Сальгадо. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
В России завершается единый день голосования (ЕДГ) на выборах разных уровней в более чем 80 российских субъектах. Особое внимание уделяется новым регионам страны: ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областям. Вместе с российскими наблюдателями на избирательных участках там присутствовали и международные эксперты. Один из них — журналист и кинорежиссёр из Аргентины Себастьян Сальгадо — рассказал, как проходят выборы в Запорожской области.
"Мы пережили очень важный опыт, я посетил город Мелитополь в Запорожье. Можно сказать, что мы были свидетелями образцового избирательного процесса с соблюдением всех демократических норм. Мы видели большую явку со стороны населения и оценили профессионализм тех, кто обеспечивал организацию выборов", — отметил он в ходе брифинга в Ситуационном центре Общественной палаты РФ.
Сальгадо обратил внимание на то, что на фоне выборов в западных СМИ развёрнута яркая антироссийская кампания. Подорвать доверие к выборам в РФ пытается в том числе британская разведка. Сальгадо рассказал, что видел надомное голосование в Мелитополе, и там, по словам эксперта, не было какого-либо принуждения. Наоборот, жители были очень благодарны за возможность проголосовать, особенно те, кто не мог прийти на участки сегодня, 10 сентября. Сальгадо подчеркнул, что не сталкивался с угрозами и жалобами. По его мнению, международных экспертов невозможно напугать санкциями.
Как сообщал Лайф, с 8 по 10 сентября в России — выборы в 86 регионах. Даже в отдалённых уголках страны они проходят в специально установленный единый день голосования, когда граждане могут свободно выразить свою волю и выбрать представителей различных уровней власти.