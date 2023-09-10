Аргентинский эксперт Сальгадо: Избирательный процесс в РФ является образцовым

В России завершается единый день голосования (ЕДГ) на выборах разных уровней в более чем 80 российских субъектах. Особое внимание уделяется новым регионам страны: ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областям. Вместе с российскими наблюдателями на избирательных участках там присутствовали и международные эксперты. Один из них — журналист и кинорежиссёр из Аргентины Себастьян Сальгадо — рассказал, как проходят выборы в Запорожской области.

"Мы пережили очень важный опыт, я посетил город Мелитополь в Запорожье. Можно сказать, что мы были свидетелями образцового избирательного процесса с соблюдением всех демократических норм. Мы видели большую явку со стороны населения и оценили профессионализм тех, кто обеспечивал организацию выборов", — отметил он в ходе брифинга в Ситуационном центре Общественной палаты РФ.