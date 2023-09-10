"У нас такого нет": Иностранные эксперты рассказали, что их поразило на выборах в новых регионах РФ

Международные эксперты из Исландии и Германии — Конрад Магнуссон и Карл Чапке — в беседе с журналистами поделились впечатлениями от выборов в новых регионах России. Как оказалось, больше всего иностранцы были поражены бесстрашием и мужеством местных жителей, которые шли голосовать, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ.

Эксперт Карл Чапке оценил выборы в новых регионах России. Видео © LIFE

"Люди приходили голосовать, несмотря на то что могли попасть под обстрел. Они знали, что могут быть убиты, но шли. В моей стране люди не знают правды о ситуации на Украине", — отметил Магнуссон в программе "Ночь выборов".

Немец Чапке, в свою очередь, заявил, что приглашение на российские выборы стало для него большой честью. Он подчеркнул, что голосование в новых субъектах РФ прошло прекрасно.