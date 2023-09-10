"У нас такого нет": Иностранные эксперты рассказали, что их поразило на выборах в новых регионах РФ
Эксперт из Исландии Магнуссон отметил мужество избирателей в новых регионах РФ
Международные эксперты из Исландии и Германии — Конрад Магнуссон и Карл Чапке — в беседе с журналистами поделились впечатлениями от выборов в новых регионах России. Как оказалось, больше всего иностранцы были поражены бесстрашием и мужеством местных жителей, которые шли голосовать, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ.
Эксперт Карл Чапке оценил выборы в новых регионах России. Видео © LIFE
"Люди приходили голосовать, несмотря на то что могли попасть под обстрел. Они знали, что могут быть убиты, но шли. В моей стране люди не знают правды о ситуации на Украине", — отметил Магнуссон в программе "Ночь выборов".
Немец Чапке, в свою очередь, заявил, что приглашение на российские выборы стало для него большой честью. Он подчеркнул, что голосование в новых субъектах РФ прошло прекрасно.
"Даже у нас такого нет. Лучшее, что мы можем сделать, — это рассказать о том, что здесь происходит, у себя дома", — поделился Чапке.
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Напомним, 8 сентября во всей России стартовали очередные региональные и муниципальные выборы, которые закончатся 10 сентября. Новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — не стали исключением, хоть голосование там и сопровождалось постоянными фейками со стороны украинских властей. Ранее там завершили работу все избирательные участки, а также были опубликованы первые результаты выборов.
ТАСС / Алексей Коновалов