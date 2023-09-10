Опубликованы первые результаты выборов во всех новых регионах России
ЕР лидирует на выборах в Заксобрания ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
На выборах в Законодательные собрания Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей лидирует "Единая Россия". Об этом говорят данные избирательных комиссий.
В частности, глава избиркома Запорожской области Галина Катющенко отметила, что в этом регионе представители "Единой России" набирают примерно 85% голосов. При этом подсчёт продолжается.
"С учётом подсчёта голосов на экстерриториальных участках, которых у нас было 329, к этому часу обработано 45,58% протоколов и результаты таковы: КПРФ набирает 3,91%, "Единая Россия" — 84,64%, "Справедливая Россия" — 4,40% и ЛДПР — 5,87%", — заявила Катющенко.
В Донецкой Народной Республике (ДНР) после обработки 30,13% бюллетеней у "Единой России" 78,61% голосов, у ЛДПР — 7,10%, КПРФ набрала 6%, "Новые люди" — 4,12%, а "Справедливая Россия – Патриоты – За Правду" — 3,42%. В Луганской Народной Республике (ЛНР) голоса после обработки 3% протоколов распределились следующим образом: "Единая Россия" — 75,08%, ЛДПР — 10,25%, "Справедливая Россия – Патриоты – За Правду" — 5,26%, КПРФ — 7,39%, "Новые люди" — 0,66%.
В Херсонской области "Единая Россия" также лидирует с 72,93% голосов после обработки 42% бюллетеней. КПРФ в этом регионе набрала 11,72%, ЛДПР — 9,55%, а "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" — 4,74%.
Лайф напоминает: 8 сентября во всей России стартовали очередные региональные и муниципальные выборы, которые закончатся 10 сентября. Новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — не стали исключением, хоть голосование там и сопровождается постоянными фейками со стороны украинских властей. Самые частые из них: "Выборы идут под дулом автоматов" и "Регистрация через чат-бот". Несмотря на все старания Киева, жители новых регионов России активно шли голосовать, а выборы, по признанию международных экспертов, прошли на самом высоком уровне.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин