Опубликованы первые результаты выборов во всех новых регионах России

На выборах в Законодательные собрания Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей лидирует "Единая Россия". Об этом говорят данные избирательных комиссий.

В частности, глава избиркома Запорожской области Галина Катющенко отметила, что в этом регионе представители "Единой России" набирают примерно 85% голосов. При этом подсчёт продолжается.

"С учётом подсчёта голосов на экстерриториальных участках, которых у нас было 329, к этому часу обработано 45,58% протоколов и результаты таковы: КПРФ набирает 3,91%, "Единая Россия" — 84,64%, "Справедливая Россия" — 4,40% и ЛДПР — 5,87%", — заявила Катющенко.

В Донецкой Народной Республике (ДНР) после обработки 30,13% бюллетеней у "Единой России" 78,61% голосов, у ЛДПР — 7,10%, КПРФ набрала 6%, "Новые люди" — 4,12%, а "Справедливая Россия – Патриоты – За Правду" — 3,42%. В Луганской Народной Республике (ЛНР) голоса после обработки 3% протоколов распределились следующим образом: "Единая Россия" — 75,08%, ЛДПР — 10,25%, "Справедливая Россия – Патриоты – За Правду" — 5,26%, КПРФ — 7,39%, "Новые люди" — 0,66%.