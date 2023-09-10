Россия — символ демократии и свободы: Французский эксперт оценил выборы в ДНР

Жители ДНР участвуют в голосовании на выборах главы республики свободно, без принуждения вопреки словам западных СМИ. Об этом заявил французский эксперт, президент НКО Le Collectif France-Russie Андре Шанклю в беседе с РИА "ФедералПресс".

"Люди здесь голосуют совершенно свободно, нет никакого принуждения, нет никого, кто заставлял бы их голосовать. Я знаю, что западные страны скажут обратное, так как всегда говорят именно так. Сегодня в России люди живут в условиях настоящей демократии", — сказал он.