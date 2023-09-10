Россия — символ демократии и свободы: Французский эксперт оценил выборы в ДНР
Французский эксперт Шанклю заявил, что жители ДНР голосуют без принуждения
Жители ДНР участвуют в голосовании на выборах главы республики свободно, без принуждения вопреки словам западных СМИ. Об этом заявил французский эксперт, президент НКО Le Collectif France-Russie Андре Шанклю в беседе с РИА "ФедералПресс".
"Люди здесь голосуют совершенно свободно, нет никакого принуждения, нет никого, кто заставлял бы их голосовать. Я знаю, что западные страны скажут обратное, так как всегда говорят именно так. Сегодня в России люди живут в условиях настоящей демократии", — сказал он.
По словам эксперта, Россия является символом демократии и свободы. А вот в западных странах происходит всё иначе, с применением оружия и силы.
Как сообщал Лайф, 8 сентября во всей России стартовали очередные региональные и муниципальные выборы, которые продлятся до 10 сентября. Новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — не стали исключением, хоть голосование там и сопровождается постоянными фейками со стороны украинских властей. Самые частые из них: "выборы идут под дулом автоматов" и "регистрация через чат-бот". Несмотря на все старания Киева, в новых российских регионах фиксируется высокая явка.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин