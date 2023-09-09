"Немного шокирован": Бразильский эксперт приятно удивился организации выборов в России
Эксперт Домингес заявил, что избирательная система РФ гораздо лучше бразильской
Российская избирательная система гораздо лучше бразильской, ведь в РФ для граждан больше возможностей отдать свой голос. Такое мнение выразил бразильский электоральный эксперт, советник по международным отношениям председательства ММФ БРИКС Энрике Домингес.
На примере Херсонской области он познакомился с ходом выборов в РФ. Специалист считает, что главное отличие российской электоральной системы от бразильской в том, что там жители голосуют "с помощью специальной электронной машины".
"У нас предусмотрен только один день выборов, а также нет возможности отдать свой голос не по месту регистрации. Поэтому российская система, включая надомное и мобильное голосование, хороша. Это даёт людям возможность участия", — отметил он в беседе с газетой "Взгляд".
Эксперт добавил, что в РФ все избирательные процедуры организованы открыто. Также он обратил внимание на то, что голосование в стране проходит достаточно активно.
"Например, в первый день выборов мы были в маленьком городе, и я даже был немного шокирован тем, что увидел очень много людей на участках уже на втором часе голосования", — сказал Энрике Домингес.
Специалист также одобрил то, что выборы проводятся, несмотря на кризис на Украине, так как нужно знать, как население настроено во время конфликтов, у людей есть возможность высказать своё мнение.
Лайф напоминает: в России с 8 по 10 сентября проходят выборы. Новые регионы — Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области — не стали исключением, хоть голосование там и сопровождается постоянными фейками со стороны украинских властей. Самые частые из них — "выборы идут под дулом автоматов" и "регистрация через чат-бот". Несмотря на все старания Киева, в новых российских регионах фиксируется высокая явка. В Кремле заявили, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проявляют героизм в ходе выборов.
ТАСС / Алексей Коновалов