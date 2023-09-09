"Немного шокирован": Бразильский эксперт приятно удивился организации выборов в России

Российская избирательная система гораздо лучше бразильской, ведь в РФ для граждан больше возможностей отдать свой голос. Такое мнение выразил бразильский электоральный эксперт, советник по международным отношениям председательства ММФ БРИКС Энрике Домингес.

На примере Херсонской области он познакомился с ходом выборов в РФ. Специалист считает, что главное отличие российской электоральной системы от бразильской в том, что там жители голосуют "с помощью специальной электронной машины".

"У нас предусмотрен только один день выборов, а также нет возможности отдать свой голос не по месту регистрации. Поэтому российская система, включая надомное и мобильное голосование, хороша. Это даёт людям возможность участия", — отметил он в беседе с газетой "Взгляд".

Эксперт добавил, что в РФ все избирательные процедуры организованы открыто. Также он обратил внимание на то, что голосование в стране проходит достаточно активно.

"Например, в первый день выборов мы были в маленьком городе, и я даже был немного шокирован тем, что увидел очень много людей на участках уже на втором часе голосования", — сказал Энрике Домингес.