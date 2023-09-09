Демократия превыше всего: Общественники ответили на критику ОБСЕ выборов в новых регионах России
РОИИП осудил заявление ОБСЕ о выборах в новых регионах России
Российский общественный институт избирательного права (РОИИП) осудил заявление председателя ОБСЕ Буяра Османи, председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каумы и директора Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи, связанное с выборами в четырёх новых субъектах России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Ранее все вышеперечисленные члены ОБСЕ опубликовали совместное обращение, в котором утверждали, что результаты голосования в новых регионах РФ якобы "не будут иметь юридической силы в соответствии с международным правом", а сама организация выборов, по их словам, "противоречит принципам ОБСЕ, Уставу ООН и международному праву".
Отвечая на критику выборов, российские общественники отметили, что ОБСЕ, которая создавалась для обеспечения безопасности в Европе, в том числе путём организации демократических процессов в противовес военным действиям, сегодня демонстрирует "прямо противоположное направление от декларируемых целей указанных организаций и выходит за рамки их соответствующих мандатов".
"Именно демократические выборы являются высшим выражением воли народа, которая должна поддерживаться и поощряться международными организациями, призванными обеспечивать верховенство права и защищать фундаментальные права и свободы человека и гражданина. Но никак не наоборот!" — подчёркивается в заявлении РОИИП.
Общественники добавили, что решительно отвергают попытки ряда западных чиновников превратить международное гуманитарное право в "право сильного", а активность избирателей на выборах в новых субъектах является лучшим показателем заинтересованности граждан в мирном развитии ситуации и становлении регионов полноправными членами РФ.
Напомним, в России с 8 по 10 сентября проходят выборы. Новые регионы — Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области — не стали исключением, хоть голосование там и сопровождается постоянными фейками со стороны украинских властей. Самые частые из них — "выборы идут под дулом автоматов" и "регистрация через чат-бот". Несмотря на все старания Киева, в новых российских регионах фиксируется высокая явка. В Кремле заявили, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проявляют героизм в ходе выборов.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин