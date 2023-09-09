Демократия превыше всего: Общественники ответили на критику ОБСЕ выборов в новых регионах России

Российский общественный институт избирательного права (РОИИП) осудил заявление председателя ОБСЕ Буяра Османи, председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каумы и директора Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи, связанное с выборами в четырёх новых субъектах России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее все вышеперечисленные члены ОБСЕ опубликовали совместное обращение, в котором утверждали, что результаты голосования в новых регионах РФ якобы "не будут иметь юридической силы в соответствии с международным правом", а сама организация выборов, по их словам, "противоречит принципам ОБСЕ, Уставу ООН и международному праву".

Отвечая на критику выборов, российские общественники отметили, что ОБСЕ, которая создавалась для обеспечения безопасности в Европе, в том числе путём организации демократических процессов в противовес военным действиям, сегодня демонстрирует "прямо противоположное направление от декларируемых целей указанных организаций и выходит за рамки их соответствующих мандатов".

"Именно демократические выборы являются высшим выражением воли народа, которая должна поддерживаться и поощряться международными организациями, призванными обеспечивать верховенство права и защищать фундаментальные права и свободы человека и гражданина. Но никак не наоборот!" — подчёркивается в заявлении РОИИП.