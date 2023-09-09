Выборы — это возможность для всех людей решать своё будущее. И весь мир должен увидеть, что жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей хотят самостоятельно сделать свой выбор. Об этом журналистам заявил специалист в сфере международных отношений, политический обозреватель и радиоведущий из США Стивен Гил, который прибыл в новые регионы России для наблюдения за процессом голосования.

"Как можно отказать людям в том, чтобы они сами решали своё будущее? Поэтому я думаю, что это возможность сделать это, и я хотел бы, чтобы мир смотрел на это, но большинство глаз будут обращены в другую сторону, потому что они не хотят видеть правду", — заявил он.

По словам политобозревателя, голосование в новых регионах РФ проводится прозрачно и честно. Гил уверен: присутствие иностранных электоральных экспертов на участках необходимо, чтобы мировая общественность видела, что всё проходит без обмана. Гил также обратил внимание на реакцию многих стран на результаты референдума, который проводился в 2022 году в новых регионах.