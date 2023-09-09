Американский эксперт оценил выборы в новых регионах России
Эксперт из США Гил заявил о прозрачности на выборах в новых регионах России
Выборы — это возможность для всех людей решать своё будущее. И весь мир должен увидеть, что жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей хотят самостоятельно сделать свой выбор. Об этом журналистам заявил специалист в сфере международных отношений, политический обозреватель и радиоведущий из США Стивен Гил, который прибыл в новые регионы России для наблюдения за процессом голосования.
"Как можно отказать людям в том, чтобы они сами решали своё будущее? Поэтому я думаю, что это возможность сделать это, и я хотел бы, чтобы мир смотрел на это, но большинство глаз будут обращены в другую сторону, потому что они не хотят видеть правду", — заявил он.
По словам политобозревателя, голосование в новых регионах РФ проводится прозрачно и честно. Гил уверен: присутствие иностранных электоральных экспертов на участках необходимо, чтобы мировая общественность видела, что всё проходит без обмана. Гил также обратил внимание на реакцию многих стран на результаты референдума, который проводился в 2022 году в новых регионах.
"Меня тогда поразило, почему люди не должны идти голосовать за что-то лучшее, в обстановке, когда на тебя нападают ВСУ, убивают, насилуют, калечат, грабят, а потом бомбят. Значит, нужно выбирать что-то другое — Россию", — сказал радиоведущий.
Напомним, в России с 8 по 10 сентября проходят выборы. Новые регионы — Донецкая и Луганская народная республики, Херсонская и Запорожская области — не стали исключением, хоть голосование там и сопровождается постоянными фейками со стороны украинских властей. Самые частые из них — "выборы идут под дулом автоматов" и "регистрация через чат-бот". Несмотря на все старания Киева, в новых российских регионах фиксируется высокая явка. В Кремле заявили, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проявляют героизм в ходе выборов.
ТАСС / Пресс-служба Дениса Пушилина