"Единая Россия" лидирует на выборах в облдумы Херсонской и Запорожской областей

Партия "Единая Россия" набрала 74,54% голосов на выборах в Херсонскую областную думу после обработки 19% протоколов. Об этом сообщила председатель избиркома региона Марина Захарова.

В ходе брифинга она также уточнила, что КПРФ набирает 11,40%, ЛДПР — 9,16%, а "Справедливая Россия — За правду" — 3,88%. Кроме того, единороссы показывают отличный результат и на выборах в Запорожскую облдуму. Там обработали 45,58% протоколов, ЕР набрала 84,64%, заявила председатель регионального избиркома Галина Катющенко.