"Единая Россия" лидирует на выборах в облдумы Херсонской и Запорожской областей
"Единая Россия" набирает 74,54% голосов на выборах в Херсонскую облдуму
Партия "Единая Россия" набрала 74,54% голосов на выборах в Херсонскую областную думу после обработки 19% протоколов. Об этом сообщила председатель избиркома региона Марина Захарова.
В ходе брифинга она также уточнила, что КПРФ набирает 11,40%, ЛДПР — 9,16%, а "Справедливая Россия — За правду" — 3,88%. Кроме того, единороссы показывают отличный результат и на выборах в Запорожскую облдуму. Там обработали 45,58% протоколов, ЕР набрала 84,64%, заявила председатель регионального избиркома Галина Катющенко.
"КПРФ набирает 3,91%, "Единая Россия" — 84,64%, "Справедливая Россия" — 4,4%, ЛДПР — 5,87%", — добавила она.
Как сообщал Лайф, 8 сентября во всей России стартовали очередные региональные и муниципальные выборы, которые продлятся до 10 сентября. Новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — не стали исключением, хоть голосование там и сопровождается постоянными фейками со стороны украинских властей. Самые частые из них: "выборы идут под дулом автоматов" и "регистрация через чат-бот". Несмотря на все старания Киева, жители новых регионов России активно шли голосовать, а сами выборы, по признанию международных экспертов, прошли на самом высоком уровне.
ТАСС / Алексей Коновалов