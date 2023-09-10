Стала известна явка на выборах в ДНР и ЛНР

В Донецкой и Луганской народных республиках закрылись избирательные участки. В ДНР это произошло в 15:00 (мск), а в ЛНР — в 16:00.

"Вот и завершилось наше голосование в 16:00. Всё прошло штатно, на сегодняшний день без происшествий. Итоговая явка составила 72,53%", — сказала на брифинге заместитель председателя Избиркома ЛНР Марианна Сумская.