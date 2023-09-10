Стала известна явка на выборах в ДНР и ЛНР
В ДНР и ЛНР закрылись избирательные участки
В Донецкой и Луганской народных республиках закрылись избирательные участки. В ДНР это произошло в 15:00 (мск), а в ЛНР — в 16:00.
"Вот и завершилось наше голосование в 16:00. Всё прошло штатно, на сегодняшний день без происшествий. Итоговая явка составила 72,53%", — сказала на брифинге заместитель председателя Избиркома ЛНР Марианна Сумская.
В ДНР последний день голосования прошёл без происшествий, сказал глава избиркома республики Владимир Высоцкий в беседе с РИА "Новости". Депутат Госдумы РФ от "Единой России" Зураб Макиев добавил на брифинге, что нарушений на выборах не было зафиксировано. Явка в ДНР превысила 76% на выборах в Народный совет и 70% в горсовет Донецка.
Как сообщал Лайф, 8 сентября во всей России стартовали очередные региональные и муниципальные выборы, которые продлятся до 10 сентября. Новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — не стали исключением, хоть голосование там и сопровождается постоянными фейками со стороны украинских властей. Самые частые из них: "выборы идут под дулом автоматов" и "регистрация через чат-бот". Несмотря на все старания Киева, жители новых регионов России активно шли голосовать, а сами выборы, по признанию международных экспертов, прошли на самом высоком уровне.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин