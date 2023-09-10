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10 сентября, 11:06

"Более демократично, чем на Западе": Эксперт из Испании поделился впечатлениями о ходе выборов на Херсонщине

Эксперт Аседо: Даже в 50 км от фронта выборы на Херсонщине проходят спокойно

Международный эксперт из Испании Энрике Хавьер Рефойо Аседо, который прибыл в Херсонскую область для оценки хода выборов в регионе, в разговоре с журналистами сообщил, что голосование проходит спокойно и без нарушений. Также он обратил внимание на высокую явку избирателей. Причём, по словам эксперта, большинство местных жителей выбрали традиционную форму голосования — с помощью бумажного бюллетеня.

"Мы находились примерно в пятидесяти километрах от линии фронта, но, несмотря на это, обстановка была нормальной. Люди были спокойны, и война в этом районе не ощущалась. Процесс голосования также проходил штатно", — поделился впечатлениями Аседо.

Аседо также считает, что, несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны Украины, провести выборы в новых субъектах РФ необходимо именно сейчас, поскольку они имеют большое значение для местных жителей. Регионы не могут вечно оставаться во временной власти, как этого хотят в Киеве и на Западе, в особенности в США, подчеркнул эксперт.

"Поэтому эти выборы очень важны для того, чтобы показать, что Россия более демократична, чем якобы демократические страны Запада", — резюмировал испанец.

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Напомним, 8 сентября во всей России стартовали очередные региональные и муниципальные выборы, которые продлятся до 10 сентября. Новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — не стали исключением, хоть голосование там и сопровождается постоянными фейками со стороны украинских властей. Самые частые из них — "выборы идут под дулом автоматов" и "регистрация через чат-бот". Несмотря на все старания Киева, в новых российских регионах фиксируется высокая явка.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Наталья Исакова
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