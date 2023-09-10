Международный эксперт из Испании Энрике Хавьер Рефойо Аседо, который прибыл в Херсонскую область для оценки хода выборов в регионе, в разговоре с журналистами сообщил, что голосование проходит спокойно и без нарушений. Также он обратил внимание на высокую явку избирателей. Причём, по словам эксперта, большинство местных жителей выбрали традиционную форму голосования — с помощью бумажного бюллетеня.

"Мы находились примерно в пятидесяти километрах от линии фронта, но, несмотря на это, обстановка была нормальной. Люди были спокойны, и война в этом районе не ощущалась. Процесс голосования также проходил штатно", — поделился впечатлениями Аседо.

Аседо также считает, что, несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны Украины, провести выборы в новых субъектах РФ необходимо именно сейчас, поскольку они имеют большое значение для местных жителей. Регионы не могут вечно оставаться во временной власти, как этого хотят в Киеве и на Западе, в особенности в США, подчеркнул эксперт.