В Москве завершилось голосование на выборах мэра

В Москве в 20:00 закрылись все избирательные участки, выборы мэра столицы завершились.

В Москве голосование проходило в течение трёх дней. Горожане выбирали мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Всего работало почти 2,2 тысячи избирательных участков. Кроме того, москвичи могли проголосовать дистанционно.