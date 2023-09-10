В Москве завершилось голосование на выборах мэра
Выборы в Москве. Обложка © LIFE / Алексей Литвинов
В Москве в 20:00 закрылись все избирательные участки, выборы мэра столицы завершились.
В Москве голосование проходило в течение трёх дней. Горожане выбирали мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Всего работало почти 2,2 тысячи избирательных участков. Кроме того, москвичи могли проголосовать дистанционно.
Также избирательные участки закрылись в Московской области, жители которой выбирали губернатора. На пост баллотировались действующий глава региона Андрей Воробьёв ("Единая Россия"), Кирилл Жигарев (ЛДПР), Александр Наумов (КПРФ) и Анатолий Никитин ("Справедливая Россия — Патриоты — За правду").
Напомним, с 8 по 10 сентября в России проходят выборы в 86 регионах. На пост мэра Москвы баллотировались пять кандидатов: действующий градоначальник Сергей Собянин, депутаты Госдумы РФ Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Борис Чернышов, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (внук Геннадия Зюганова). Накануне свой выбор сделал президент России Владимир Путин.