Слуцкий проголосовал на выборах мэра Москвы и похвалил их организацию

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах мэра Москвы на 587-м участке в столичной школе № 1236 в своём родном районе Марьина Роща. В телеграм-канале парламентарий отметил , что выборные технологии постоянно совершенствуются, появилось дистанционное электронное голосование, которое удобно для избирателей.

"На самом деле выборы прекрасно организованы. Всё очень понятно, удобно, в том числе для людей старшего возраста. Избирательная практика в Москве год от года совершенствуется. Осталось меньше суток до момента, когда мы поздравим нового мэра Москвы. Хочу пожелать всем здоровья, удачи и любви", — сказал Слуцкий на избирательном участке.