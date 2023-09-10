Слуцкий проголосовал на выборах мэра Москвы и похвалил их организацию
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах мэра Москвы
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах мэра Москвы. Обложка © Предоставлено LIFE
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах мэра Москвы на 587-м участке в столичной школе № 1236 в своём родном районе Марьина Роща. В телеграм-канале парламентарий отметил, что выборные технологии постоянно совершенствуются, появилось дистанционное электронное голосование, которое удобно для избирателей.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах мэра Москвы. Видео © Telegram / ЛДПР
"На самом деле выборы прекрасно организованы. Всё очень понятно, удобно, в том числе для людей старшего возраста. Избирательная практика в Москве год от года совершенствуется. Осталось меньше суток до момента, когда мы поздравим нового мэра Москвы. Хочу пожелать всем здоровья, удачи и любви", — сказал Слуцкий на избирательном участке.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах мэра Москвы. Фото © Предоставлено LIFE
Глава ЛДПР также напомнил, что сегодня жители 86 российских регионов выбирают тех кандидатов, которым доверяют важнейшее право представлять их интересы и защищать семьи. Слуцкий добавил, что кандидаты его партии, которых поддержат избиратели, незамедлительно начнут работу, им помогут и на федеральном уровне.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (справа) проголосовал на выборах мэра Москвы. Фото © Предоставлено LIFE
Напомним, в России с 8 по 10 сентября проходят выборы. Так, например, в Москве жители выбирают мэра российской столицы. Причём поучаствовать можно как очно, так и в онлайн-режиме. В бюллетенях пять кандидатов: нынешний градоначальник Сергей Собянин, депутаты Госдумы РФ Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Борис Чернышов, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (внук Геннадия Зюганова). Ранее свой выбор сделал президент России Владимир Путин.