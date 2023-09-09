Путин онлайн проголосовал на выборах мэра Москвы

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы и призвал граждан принять участие в голосовании. Видео © LIFE

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин проголосует на выборах онлайн. Представитель Кремля пояснил, что такой формат связан с напряжённым графиком российского лидера.