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9 сентября, 09:45

Путин онлайн проголосовал на выборах мэра Москвы

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы и призвал граждан принять участие в голосовании. Видео © LIFE

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин проголосует на выборах онлайн. Представитель Кремля пояснил, что такой формат связан с напряжённым графиком российского лидера.

Мосгоризбирком: Ночью онлайн-голосование на выборах мэра Москвы проходило штатно

Мосгоризбирком: Ночью онлайн-голосование на выборах мэра Москвы проходило штатно

Напомним, в России с 8 по 10 сентября проходят выборы. В Москве жители выбирают мэра российской столицы. Причём поучаствовать можно как очно, так и в онлайн-режиме. В бюллетенях пять кандидатов: нынешний градоначальник Сергей Собянин, депутаты Госдумы РФ Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Борис Чернышов, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (внук Геннадия Зюганова). Явка за первый день превысила 20%.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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