Путин онлайн проголосовал на выборах мэра Москвы
Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы и призвал граждан принять участие в голосовании. Видео © LIFE
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин проголосует на выборах онлайн. Представитель Кремля пояснил, что такой формат связан с напряжённым графиком российского лидера.
Напомним, в России с 8 по 10 сентября проходят выборы. В Москве жители выбирают мэра российской столицы. Причём поучаствовать можно как очно, так и в онлайн-режиме. В бюллетенях пять кандидатов: нынешний градоначальник Сергей Собянин, депутаты Госдумы РФ Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Борис Чернышов, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (внук Геннадия Зюганова). Явка за первый день превысила 20%.
kremlin.ru