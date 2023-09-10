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10 сентября, 12:21

"Эталон": Памфилова заявила, что организация наблюдения за выборами в Москве лучшая в мире

Памфилова: Организация наблюдения за выборами в Москве является эталоном

Организация наблюдения за выборами в Москве является эталоном, у неё нет аналогов в мире. Такое мнение выразила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"У нас многие перенимают опыт Москвы, потому что то, что организуют в Москве, десять лет отмечается, фактически эталон организации наблюдения, аналогов которой в мире нет", — подчеркнула она в беседе с журналистами.

Россия — символ демократии и свободы: Французский эксперт оценил выборы в ДНР

Россия — символ демократии и свободы: Французский эксперт оценил выборы в ДНР

Как сообщал Лайф, 8 сентября во всей России стартовали очередные региональные и муниципальные выборы, которые продлятся до 10 сентября. Даже в отдалённых уголках страны они проходят в специально установленный единый день голосования, когда граждане могут свободно выразить свою волю и выбрать представителей различных уровней власти.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Никита Осипов
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