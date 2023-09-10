"Эталон": Памфилова заявила, что организация наблюдения за выборами в Москве лучшая в мире

Организация наблюдения за выборами в Москве является эталоном, у неё нет аналогов в мире. Такое мнение выразила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"У нас многие перенимают опыт Москвы, потому что то, что организуют в Москве, десять лет отмечается, фактически эталон организации наблюдения, аналогов которой в мире нет", — подчеркнула она в беседе с журналистами.