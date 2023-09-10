"Эталон": Памфилова заявила, что организация наблюдения за выборами в Москве лучшая в мире
Памфилова: Организация наблюдения за выборами в Москве является эталоном
Организация наблюдения за выборами в Москве является эталоном, у неё нет аналогов в мире. Такое мнение выразила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"У нас многие перенимают опыт Москвы, потому что то, что организуют в Москве, десять лет отмечается, фактически эталон организации наблюдения, аналогов которой в мире нет", — подчеркнула она в беседе с журналистами.
Как сообщал Лайф, 8 сентября во всей России стартовали очередные региональные и муниципальные выборы, которые продлятся до 10 сентября. Даже в отдалённых уголках страны они проходят в специально установленный единый день голосования, когда граждане могут свободно выразить свою волю и выбрать представителей различных уровней власти.
ТАСС / Михаил Терещенко