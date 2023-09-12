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12 сентября, 13:47

Эксперт Чапке — о выборах в РФ: В ФРГ такого уровня демократии ещё не достигли

Председатель Прусского общества Берлин – Бранденбург Фолькер Фридрих Карл Чапке высоко оценил организацию избирательного процесса в России, подчеркнув, что в Германии такого уровня демократии пока не достигли. Об этом он заявил в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований "ЕДГ-2023: итоги".

"Это моя десятая миссия в качестве международного эксперта. В России я был на выборах четыре раза. Поэтому могу сравнить развитие электорального процесса. Хочу выразить свою похвалу. У нас в Германии такого уровня демократии пока не достигли", — отметил эксперт.

Чапке добавил, что разделяет радость вместе с гражданами новых регионов России: он подчеркнул, что люди смогли спокойно прийти с семьями на выборы, выбрать своё будущее.

"Неоспоримая победа": Мадуро назвал образцовыми выборы в РФ и поздравил "Единую Россию"

"Неоспоримая победа": Мадуро назвал образцовыми выборы в РФ и поздравил "Единую Россию"

Напомним, с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Состоялись кампании различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав 26 субъектов федерации (23 прямых и три — через голосование в парламенте) и выборы депутатов заксобраний в 16 субъектах РФ. Вместе с российскими наблюдателями на избирательных участках присутствовали и международные эксперты. Один из них — журналист и кинорежиссёр из Аргентины Себастьян Сальгадо — заявил, что избирательный процесс в РФ является образцовым.

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LIFE / Алексей Литвинов

Александра Вишнякова
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