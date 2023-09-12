Председатель Прусского общества Берлин – Бранденбург Фолькер Фридрих Карл Чапке высоко оценил организацию избирательного процесса в России, подчеркнув, что в Германии такого уровня демократии пока не достигли. Об этом он заявил в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований "ЕДГ-2023: итоги".

"Это моя десятая миссия в качестве международного эксперта. В России я был на выборах четыре раза. Поэтому могу сравнить развитие электорального процесса. Хочу выразить свою похвалу. У нас в Германии такого уровня демократии пока не достигли", — отметил эксперт.

Чапке добавил, что разделяет радость вместе с гражданами новых регионов России: он подчеркнул, что люди смогли спокойно прийти с семьями на выборы, выбрать своё будущее.