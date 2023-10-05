Путин заявил, что такая страна, как Россия, НАТО была не нужна

Президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Валдайского клуба, напомнил, что в своё время размышлял о возможном вступлении России в НАТО, но пришёл к выводу, что Североатлантическому альянсу такая страна была не нужна.

"Ваш покорный слуга задавался вопросом: "Может, нам в НАТО вступить?" Но нет, НАТО такая страна не нужна. Мы уже считали, что мы свои, буржуинские, противостояния идеологического больше нет", — рассказал российский лидер.