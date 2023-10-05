Путин призвал отбросить гордыню ради достижения гармонии в сфере безопасности
Путин считает, что гармония в сфере безопасности достижима
Владимир Путин на пленарной сессии XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что достичь гармонии в сфере безопасности возможно. Для этого некоторым мировым государствам просто надо отбросить гордыню, отметил глава государства в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.
"Мы десятилетиями говорим о неделимости безопасности, о том, что невозможно обеспечить безопасность одних за счёт безопасности остальных. И действительно, гармония в этой сфере достижима", — сказал Путин.
По его словам, для этого надо просто отбросить гордыню, спесь и перестать смотреть на других как на партнёров второго сорта или как на изгоев или дикарей.
Также Путин заявил, что человечество движется к синергии государств и больших пространств, а не к фрагментации и новому блоковому противостоянию.