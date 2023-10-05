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5 октября, 15:04

Путин призвал отбросить гордыню ради достижения гармонии в сфере безопасности

Путин считает, что гармония в сфере безопасности достижима

<p>Владимир Путин на пленарной сессии XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Владимир Путин на пленарной сессии XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что достичь гармонии в сфере безопасности возможно. Для этого некоторым мировым государствам просто надо отбросить гордыню, отметил глава государства в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.

"Мы десятилетиями говорим о неделимости безопасности, о том, что невозможно обеспечить безопасность одних за счёт безопасности остальных. И действительно, гармония в этой сфере достижима", — сказал Путин.

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По его словам, для этого надо просто отбросить гордыню, спесь и перестать смотреть на других как на партнёров второго сорта или как на изгоев или дикарей.

Также Путин заявил, что человечество движется к синергии государств и больших пространств, а не к фрагментации и новому блоковому противостоянию.

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Иван Косицын
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