Путин призвал отбросить гордыню ради достижения гармонии в сфере безопасности

Президент РФ Владимир Путин заявил, что достичь гармонии в сфере безопасности возможно. Для этого некоторым мировым государствам просто надо отбросить гордыню, отметил глава государства в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.

"Мы десятилетиями говорим о неделимости безопасности, о том, что невозможно обеспечить безопасность одних за счёт безопасности остальных. И действительно, гармония в этой сфере достижима", — сказал Путин.

По его словам, для этого надо просто отбросить гордыню, спесь и перестать смотреть на других как на партнёров второго сорта или как на изгоев или дикарей.