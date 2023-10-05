Путин заявил, что все цивилизации в мире равноправны
Владимир Путин на пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Цивилизаций в мире достаточно много, однако все они являются равноправными. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
"Наше понимание цивилизации совершенно иное. Цивилизаций много. И ни одна из них не лучше и не хуже другой. Они равноправны как выразители чаяний своих культур и традиций своих народов. Для каждого из нас это своё", — подчеркнул он в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.
Глава государства признался, что для него это чаяние народа, частью которого ему "посчастливилось стать".
Также Путин призвал освободить мир от колониального наследия. Он отметил, что блоковый подход — это ограничение прав и свобод стран на развитие.