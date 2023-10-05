Путин заявил, что все цивилизации в мире равноправны

Цивилизаций в мире достаточно много, однако все они являются равноправными. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

"Наше понимание цивилизации совершенно иное. Цивилизаций много. И ни одна из них не лучше и не хуже другой. Они равноправны как выразители чаяний своих культур и традиций своих народов. Для каждого из нас это своё", — подчеркнул он в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.