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5 октября, 14:48

Путин заявил, что все цивилизации в мире равноправны

<p>Владимир Путин на пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Владимир Путин на пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Цивилизаций в мире достаточно много, однако все они являются равноправными. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

"Наше понимание цивилизации совершенно иное. Цивилизаций много. И ни одна из них не лучше и не хуже другой. Они равноправны как выразители чаяний своих культур и традиций своих народов. Для каждого из нас это своё", — подчеркнул он в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

Глава государства признался, что для него это чаяние народа, частью которого ему "посчастливилось стать".

Путин: Человечество движется к синергии стран, а не к противостоянию блоков

Путин: Человечество движется к синергии стран, а не к противостоянию блоков

Также Путин призвал освободить мир от колониального наследия. Он отметил, что блоковый подход — это ограничение прав и свобод стран на развитие.

Никита Осипов
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