Путин: Человечество движется к синергии стран, а не к противостоянию блоков
Президент России Владимир Путин заявил, что человечество движется к синергии государств и больших пространств, а не к фрагментации и новому блоковому противостоянию. Об этом он сказал на пленарной сессии XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.
Владимир Путин заявил, что человечество движется к синергии государств. Видео © LIFE
"Человечество движется не к фрагментации на конкурирующие сегменты, не к новому блоковому противостоянию, чем бы его ни мотивировали, не к бездушному универсализму новой глобализации", — сказал Путин.
Мир, продолжил глава государства, находится на пути к синергии государств, цивилизаций, больших пространств, общностей, осознающих себя именно таковыми.
Ранее президент Владимир Путин напомнил, что в своё время он размышлял о возможном вступлении России в НАТО. Глава государства пришёл к выводу, что Североатлантическому альянсу такая страна была не нужна.
LIFE / Павел Баранов