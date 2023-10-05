Путин: Человечество движется к синергии стран, а не к противостоянию блоков

Президент России Владимир Путин заявил, что человечество движется к синергии государств и больших пространств, а не к фрагментации и новому блоковому противостоянию. Об этом он сказал на пленарной сессии XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.

Владимир Путин заявил, что человечество движется к синергии государств. Видео © LIFE

"Человечество движется не к фрагментации на конкурирующие сегменты, не к новому блоковому противостоянию, чем бы его ни мотивировали, не к бездушному универсализму новой глобализации", — сказал Путин.

Мир, продолжил глава государства, находится на пути к синергии государств, цивилизаций, больших пространств, общностей, осознающих себя именно таковыми.