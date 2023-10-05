Путин: Попытки некоторых стран установить монополию в мире обречены на провал

Российской стороне изначально было ясно, что попытки некоторых стран установить монополию закончатся провалом. Такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.

"США и их сателлиты твёрдо взяли курс на гегемонию — военную, политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную, ценностную. Нам с самого начала было понятно, что попытки установить монополию обречены на провал", — сказал глава государства.