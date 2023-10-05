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5 октября, 14:23

Путин: Попытки некоторых стран установить монополию в мире обречены на провал

<p>Владимир Путин на пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Владимир Путин на пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Российской стороне изначально было ясно, что попытки некоторых стран установить монополию закончатся провалом. Такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.

"США и их сателлиты твёрдо взяли курс на гегемонию — военную, политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную, ценностную. Нам с самого начала было понятно, что попытки установить монополию обречены на провал", — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что мир слишком многообразен, чтобы его можно было подчинить одной схеме, даже если за ней стоит весь Коллективный Запад.

"Слышать никто не хотел": Путин указал на зашкаливавшую самонадеянность Запада

"Слышать никто не хотел": Путин указал на зашкаливавшую самонадеянность Запада

Ранее Путин заявил о необходимости строительства нового мира, а также дал прогноз о новом центре экономической и политической жизни. По словам главы государства, в этой сфере начнёт доминировать Азия.

Наталья Исакова
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