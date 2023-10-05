Президент России Владимир Путин заявил, что создаваемые Западом блоковые структуры являются попыткой загнать другие страны в клетку обязательств. Об этом он сказал на пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи. По словам российского лидера, блоковый подход — это ограничение прав и свобод государств на собственное развитие.

Глава государства отметил, что создание блоковых структур — это в известной степени "отъём части суверенитета", а затем навязывание решений в других сферах, кроме безопасности. В частности, речь идёт об экономике, как на данный момент это происходит между США и Европой. Путин призвал освободить мир от блокового подхода и колониального наследия.