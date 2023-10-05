Регион

Уведомления отключены

5 октября, 14:44

Путин призвал освободить мир от блокового подхода и колониального наследия

Путин: Блоковые структуры являются попыткой загнать страны в клетку обязательств

Президент России Владимир Путин заявил, что создаваемые Западом блоковые структуры являются попыткой загнать другие страны в клетку обязательств. Об этом он сказал на пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи. По словам российского лидера, блоковый подход — это ограничение прав и свобод государств на собственное развитие.

Глава государства отметил, что создание блоковых структур — это в известной степени "отъём части суверенитета", а затем навязывание решений в других сферах, кроме безопасности. В частности, речь идёт об экономике, как на данный момент это происходит между США и Европой. Путин призвал освободить мир от блокового подхода и колониального наследия.

"Главное — освободить международные отношения от блокового подхода, от наследия колониальной эпохи и холодной войны", — сказал он.

Путин: Нельзя предавать свою цивилизацию, это путь к хаосу

Путин: Нельзя предавать свою цивилизацию, это путь к хаосу

Ранее Владимир Путин заявил о том, что нынешняя международная среда по-прежнему остаётся агрессивной и нестабильной. Также он указал на необходимость строительства нового мира и дал прогноз о новом центре экономической и политической жизни.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Илья Суриков
  • Новости
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров