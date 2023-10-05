Путин: Нынешняя международная среда агрессивна и нестабильна

Нынешняя международная среда по-прежнему остаётся агрессивной и нестабильной. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.

"Все мы видим, что международная среда сегодня, к сожалению, и нестабильна, и достаточно агрессивна", — сказал глава государства.