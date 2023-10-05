Регион

Уведомления отключены

5 октября, 14:32

Путин: Нынешняя международная среда агрессивна и нестабильна

<p>Владимир Путин на пленарной сессии XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Владимир Путин на пленарной сессии XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Нынешняя международная среда по-прежнему остаётся агрессивной и нестабильной. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.

"Все мы видим, что международная среда сегодня, к сожалению, и нестабильна, и достаточно агрессивна", — сказал глава государства.

Путин заявил, что украинский кризис не является территориальным конфликтом

Путин заявил, что украинский кризис не является территориальным конфликтом

Ранее Путин заявил о необходимости строительства нового мира и дал прогноз о новом центре экономической и политической жизни. По словам главы государства, в этой сфере начнёт доминировать Азия. В ходе своей речи Путин также указал на зашкаливавшую самонадеянность Запада и констатировал, что любые попытки установить монополию в мире обречены на провал.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров