Путин: Нынешняя международная среда агрессивна и нестабильна
Владимир Путин на пленарной сессии XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Нынешняя международная среда по-прежнему остаётся агрессивной и нестабильной. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.
"Все мы видим, что международная среда сегодня, к сожалению, и нестабильна, и достаточно агрессивна", — сказал глава государства.
Ранее Путин заявил о необходимости строительства нового мира и дал прогноз о новом центре экономической и политической жизни. По словам главы государства, в этой сфере начнёт доминировать Азия. В ходе своей речи Путин также указал на зашкаливавшую самонадеянность Запада и констатировал, что любые попытки установить монополию в мире обречены на провал.