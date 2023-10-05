Регион

Уведомления отключены

5 октября, 14:22

Путин заявил, что украинский кризис не является территориальным конфликтом

<p>Владимир Путин на пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Владимир Путин на пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Украинский кризис не является территориальным конфликтом, а у России нет интереса отвоёвывать какие-либо территории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.

Путин заявил, что украинский кризис не является территориальным конфликтом. Видео © LIFE

"У России нет интереса с точки зрения отвоевания каких-либо территорий, нам ещё осваивать Сибирь и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт!" — сказал президент.

Путин заявил, что такая страна, как Россия, НАТО была не нужна

Путин заявил, что такая страна, как Россия, НАТО была не нужна

По словам главы государства, этот вопрос гораздо шире и фундаментальнее. Он отметил, что речь идёт о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство. Путин считает, что прочный мир будет тогда, когда "все будут чувствовать себя в безопасности".

Президент также особо подчеркнул, что Россия не начинала конфликт на Украине, а пытается его закончить. Он напомнил, что на протяжении девяти лет Киев "бомбил, стрелял, танки применял", вёл "натуральную войну против Донбасса" и никто на Западе не считал погибших детей, никто не плакал по ним.

Илья Суриков
  • Новости
  • Путин
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров