Украинский кризис не является территориальным конфликтом, а у России нет интереса отвоёвывать какие-либо территории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.

Путин заявил, что украинский кризис не является территориальным конфликтом. Видео © LIFE

"У России нет интереса с точки зрения отвоевания каких-либо территорий, нам ещё осваивать Сибирь и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт!" — сказал президент.

По словам главы государства, этот вопрос гораздо шире и фундаментальнее. Он отметил, что речь идёт о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство. Путин считает, что прочный мир будет тогда, когда "все будут чувствовать себя в безопасности".