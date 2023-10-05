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5 октября, 14:20

Путин заявил, что Россия не начала, а пытается закончить войну на Украине

Путин: РФ не начинала так называемую войну на Украине, а пытается её закончить

<p>Владимир Путин на пленарной сессии XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Владимир Путин на пленарной сессии XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не начинала так называемую войну на Украине, а пытается её закончить. Об этом он сообщил в ходе пленарной сессии XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.

"Я не раз говорил о том, что мы не начинали так называемую войну на Украине. Напротив, мы пытаемся её закончить. Не мы устраивали политический переворот в Киеве в 2014 году. Государственный переворот — кровавый, антиконституционный", — сказал Путин.

По его словам, Украина запугивала жителей Крыма и Севастополя "этническими чистками в нацистском духе и пыталась принудить Донбасс к повиновению с помощью обстрелов и бомбёжек".

"На протяжении девяти лет [Украина] бомбила, стреляла, танки применяла. Натуральная война против Донбасса была развязана. И никто не считал погибших детей в Донбассе… Никто не плакал по погибшим", — поведал Путин.

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Президент подчеркнул, что СВО направлена на то, чтобы прекратить войну в Донбассе.

Также Путин заявил, что такая страна, как Россия, НАТО была не нужна. Он напомнил, что в своё время размышлял о возможном вступлении Москвы в альянс.

Иван Косицын
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