Путин заявил, что Россия не начала, а пытается закончить войну на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не начинала так называемую войну на Украине, а пытается её закончить. Об этом он сообщил в ходе пленарной сессии XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.

"Я не раз говорил о том, что мы не начинали так называемую войну на Украине. Напротив, мы пытаемся её закончить. Не мы устраивали политический переворот в Киеве в 2014 году. Государственный переворот — кровавый, антиконституционный", — сказал Путин.

По его словам, Украина запугивала жителей Крыма и Севастополя "этническими чистками в нацистском духе и пыталась принудить Донбасс к повиновению с помощью обстрелов и бомбёжек".

"На протяжении девяти лет [Украина] бомбила, стреляла, танки применяла. Натуральная война против Донбасса была развязана. И никто не считал погибших детей в Донбассе… Никто не плакал по погибшим", — поведал Путин.

Президент подчеркнул, что СВО направлена на то, чтобы прекратить войну в Донбассе.