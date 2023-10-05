Путин: Нельзя предавать свою цивилизацию, это путь к хаосу
Предавать свою цивилизацию — это отвратительно, противоестественно и непременно ведёт к хаосу. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в четверг, 5 октября, на пленарной сессии Валдайского клуба.
"Свою цивилизацию, конечно, никому нельзя предавать. Это тоже путь к всеобщему хаосу, это противоестественно и отвратительно", — убеждён глава Российского государства.
При этом Путин добавил, что не знает, "какую цивилизацию защищают по ту линию фронта", однако Россия "защищает свои традиции, свою культуру и своих людей".
В Валдайском форуме принимают участие 140 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 42 стран Африки, Евразии, Северной и Южной Америки. Темой дискуссии в этом году стала "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".
LIFE / Павел Баранов