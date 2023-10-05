Путин: Никто на Западе не плакал по детям Донбасса, убитым киевским режимом

В Донбассе война идёт уже десятый год, но никто на Западе не плакал по детям, погибшим от рук киевского режима. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в четверг, 5 октября, на пленарной сессии Валдайского клуба.

"На протяжении девяти лет Донбасс бомбили, стреляли, танки применяли. Война, натуральная война против Донбасса была развязана. И никто не считал погибших детей в Донбассе. Никто в других странах, особенно на Западе, не плакал по погибшим", — обратил он внимание.