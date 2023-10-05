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Опубликовано 5 октября 2023, 14:24

Путин: Никто на Западе не плакал по детям Донбасса, убитым киевским режимом

В Донбассе война идёт уже десятый год, но никто на Западе не плакал по детям, погибшим от рук киевского режима. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в четверг, 5 октября, на пленарной сессии Валдайского клуба.

"На протяжении девяти лет Донбасс бомбили, стреляли, танки применяли. Война, натуральная война против Донбасса была развязана. И никто не считал погибших детей в Донбассе. Никто в других странах, особенно на Западе, не плакал по погибшим", — обратил он внимание.

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В Валдайском форуме принимают участие 140 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 42 стран Африки, Евразии, Северной и Южной Америки. Темой дискуссии в этом году стала "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".

Ранее в ходе своего выступления Путин заявил, что украинский кризис — это не территориальный конфликт, и напомнил, что Россия не начинала войну на Украине, а пытается её закончить.

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LIFE / Павел Баранов

Алексей Берковиц
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