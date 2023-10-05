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5 октября, 12:13

ВСУ весь день обстреливают Горловку кассетными боеприпасами, ранено четверо детей

ВСУ обстреляли Горловку, ранены четверо детей

<p>Неразорвавшиеся кассетные снаряды ВСУ на перроне железнодорожного вокзала Никитовка в Горловке. Фото © телеграм-канал <a href="https://t.me/Prikhodko1970/11368" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Приходько РИК"</a></p>

Неразорвавшиеся кассетные снаряды ВСУ на перроне железнодорожного вокзала Никитовка в Горловке. Фото © телеграм-канал "Приходько РИК"

Вооружённые силы Украины обстреляли Горловку в ДНР. В результате ранено четверо детей. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Предположительно, ВСУ использовали для атаки кассетные боеприпасы.

"Опять трагедия! Ранено четверо детей", — написал мэр в телеграм-канале.

Последствия обстрела Горловки со стороны ВСУ. Фото © телеграм-канал "Приходько РИК"

Последствия обстрела Горловки со стороны ВСУ. Фото © телеграм-канал "Приходько РИК"

Последствия обстрела Горловки со стороны ВСУ. Фото © телеграм-канал "Приходько РИК"

Последствия обстрела Горловки со стороны ВСУ. Фото © телеграм-канал "Приходько РИК"

ВСУ весь день ведут массированные обстрелы Горловки. Больше всего пострадали Калининский и Никитовский районы. По данным Приходько, в результате атак пострадало ещё девять человек, одна женщина погибла. Повреждены дома и дворец культуры "Ветеран", перрон железнодорожного вокзала Никитовка усеян неразорвавшимися снарядами и начинкой кассетных боеприпасов.

При обстреле Курской области кассетными снарядами пострадала женщина

При обстреле Курской области кассетными снарядами пострадала женщина

А ранее сегодня, 5 октября, из-за обстрелов украинской армии в городе Шебекино Белгородской области было разрушено здание пекарни. Предварительно, огонь вёлся из РСЗО "Град".

Александра Вишнякова
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