ВСУ весь день обстреливают Горловку кассетными боеприпасами, ранено четверо детей
ВСУ обстреляли Горловку, ранены четверо детей
Неразорвавшиеся кассетные снаряды ВСУ на перроне железнодорожного вокзала Никитовка в Горловке. Фото © телеграм-канал "Приходько РИК"
Вооружённые силы Украины обстреляли Горловку в ДНР. В результате ранено четверо детей. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Предположительно, ВСУ использовали для атаки кассетные боеприпасы.
"Опять трагедия! Ранено четверо детей", — написал мэр в телеграм-канале.
ВСУ весь день ведут массированные обстрелы Горловки. Больше всего пострадали Калининский и Никитовский районы. По данным Приходько, в результате атак пострадало ещё девять человек, одна женщина погибла. Повреждены дома и дворец культуры "Ветеран", перрон железнодорожного вокзала Никитовка усеян неразорвавшимися снарядами и начинкой кассетных боеприпасов.
А ранее сегодня, 5 октября, из-за обстрелов украинской армии в городе Шебекино Белгородской области было разрушено здание пекарни. Предварительно, огонь вёлся из РСЗО "Град".