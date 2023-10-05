ВСУ весь день обстреливают Горловку кассетными боеприпасами, ранено четверо детей

Вооружённые силы Украины обстреляли Горловку в ДНР. В результате ранено четверо детей. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Предположительно, ВСУ использовали для атаки кассетные боеприпасы.

ВСУ весь день ведут массированные обстрелы Горловки. Больше всего пострадали Калининский и Никитовский районы. По данным Приходько, в результате атак пострадало ещё девять человек, одна женщина погибла. Повреждены дома и дворец культуры "Ветеран", перрон железнодорожного вокзала Никитовка усеян неразорвавшимися снарядами и начинкой кассетных боеприпасов.