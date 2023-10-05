При обстреле Курской области кассетными снарядами пострадала женщина

ВСУ обстреляли город Рыльск Курской области кассетными снарядами. В результате атаки ранения средней степени тяжести получила женщина, она госпитализирована. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Приграничный город Рыльск обстрелян кассетными боеприпасами со стороны Украины. Осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина, она доставлена в Рыльскую ЦРБ, ей оказывается необходимая медицинская помощь", — написал он в телеграм-канале.

В результате украинской атаки повреждения получили дома, хозяйственные постройки и автомобили в разных частях города. Также после обстрела были обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы. Сейчас на опасных участках работают сапёры.