ВСУ обстреляли четыре района Брянской области кассетными снарядами
Богомаз: ВСУ обстреляли с помощью РСЗО кассетными боеприпасами Брянскую область
Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли четыре района Брянской области кассетными снарядами. Об этом в телеграм-канале сообщает глава региона Александр Богомаз.
Взрывы в Брянской области. Видео © VK / Приграничье Брянск
Под обстрел ВСУ попали Севский, Пожарский, Климовский и Трубчевский районы. По словам губернатора, имеются частичные разрушения различных жилых и хозяйственных построек. Предварительно, никто не пострадал.
"В настоящее время на местах работают оперативные и экстренные службы. Районные комиссии ведут осмотр пострадавших территорий, последствия обстрелов и разрушений уточняются", — заявил Богомаз.
Ранее Богомаз заявлял, что над территорией Брянского района силами противовоздушной обороны уничтожен украинский беспилотник самолётного типа. Как уточнил губернатор, оперативные службы работают на месте происшествия.
Getty Images / Anadolu Agency