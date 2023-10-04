Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли четыре района Брянской области кассетными снарядами. Об этом в телеграм-канале сообщает глава региона Александр Богомаз.

Взрывы в Брянской области. Видео © VK / Приграничье Брянск

Под обстрел ВСУ попали Севский, Пожарский, Климовский и Трубчевский районы. По словам губернатора, имеются частичные разрушения различных жилых и хозяйственных построек. Предварительно, никто не пострадал.

"В настоящее время на местах работают оперативные и экстренные службы. Районные комиссии ведут осмотр пострадавших территорий, последствия обстрелов и разрушений уточняются", — заявил Богомаз.