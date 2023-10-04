Регион

Уведомления отключены

4 октября, 04:33

ВСУ обстреляли четыре района Брянской области кассетными снарядами

Богомаз: ВСУ обстреляли с помощью РСЗО кассетными боеприпасами Брянскую область

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли четыре района Брянской области кассетными снарядами. Об этом в телеграм-канале сообщает глава региона Александр Богомаз.

Взрывы в Брянской области. Видео © VK / Приграничье Брянск

Под обстрел ВСУ попали Севский, Пожарский, Климовский и Трубчевский районы. По словам губернатора, имеются частичные разрушения различных жилых и хозяйственных построек. Предварительно, никто не пострадал.

"В настоящее время на местах работают оперативные и экстренные службы. Районные комиссии ведут осмотр пострадавших территорий, последствия обстрелов и разрушений уточняются", — заявил Богомаз.

Российская система ПВО сбила над Белгородом воздушные цели

Российская система ПВО сбила над Белгородом воздушные цели

Ранее Богомаз заявлял, что над территорией Брянского района силами противовоздушной обороны уничтожен украинский беспилотник самолётного типа. Как уточнил губернатор, оперативные службы работают на месте происшествия.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров