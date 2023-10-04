Регион

Уведомления отключены

3 октября, 23:18

Российская система ПВО сбила над Белгородом воздушные цели

Гладков: Система ПВО сбила воздушные цели над Белгородом

В небе над Белгородской областью российские военные сбили воздушные цели. Об этом заявил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом работает наша система ПВО — сбиты воздушные цели", — заявил губернатор.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Гладков также сообщил, что сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

ПВО сбила украинскую ракету "Нептун" у берегов Крыма

ПВО сбила украинскую ракету "Нептун" у берегов Крыма

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали, что средства ПВО вечером 3 октября сбили два снаряда реактивной системы залпового огня и беспилотник над Белгородской областью. В ведомстве добавили, что все воздушные цели были ликвидированы.

Обложка ©

t.me / Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров