Российская система ПВО сбила над Белгородом воздушные цели

В небе над Белгородской областью российские военные сбили воздушные цели. Об этом заявил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом работает наша система ПВО — сбиты воздушные цели", — заявил губернатор.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Гладков также сообщил, что сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.