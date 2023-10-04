Российская система ПВО сбила над Белгородом воздушные цели
Гладков: Система ПВО сбила воздушные цели над Белгородом
В небе над Белгородской областью российские военные сбили воздушные цели. Об этом заявил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом работает наша система ПВО — сбиты воздушные цели", — заявил губернатор.
Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Гладков также сообщил, что сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали, что средства ПВО вечером 3 октября сбили два снаряда реактивной системы залпового огня и беспилотник над Белгородской областью. В ведомстве добавили, что все воздушные цели были ликвидированы.
t.me / Минобороны РФ