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3 октября, 18:14

ПВО сбила украинскую ракету "Нептун" у берегов Крыма

Минобороны: Средства ПВО сбили украинскую ракету "Нептун" у побережья Крыма

Средства ПВО сбили украинскую ракету над территорией Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"3 октября около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

В Министерстве обороны добавили, что средства ПВО обнаружили и уничтожили ракету над северо-западной частью акватории Чёрного моря у побережья Крыма.

Система ПВО сбила украинский беспилотник в небе над Брянской областью

Система ПВО сбила украинский беспилотник в небе над Брянской областью

Ранее ПВО России перехватила над крымским Джанкоем украинскую ракету С-200. Осколками были повреждены складские помещения. Жертв и пострадавших нет.

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President.gov.ua

Никита Никонов
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