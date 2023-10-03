ПВО сбила украинскую ракету "Нептун" у берегов Крыма

Средства ПВО сбили украинскую ракету над территорией Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"3 октября около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

В Министерстве обороны добавили, что средства ПВО обнаружили и уничтожили ракету над северо-западной частью акватории Чёрного моря у побережья Крыма.