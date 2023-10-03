Система ПВО сбила украинский беспилотник в небе над Брянской областью

Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дежурные средства ПВО сработали около 23:30 мск. Как уточнил в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз, это произошло над Трубчевским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.