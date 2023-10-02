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Регион
Опубликовано 2 октября 2023, 10:41
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ВСУ впервые выпустили осветительную мину по Белгородской области

Осветительная мина, которой ВСУ ударили по Воронежской области. Обложка © t.me / SHOT

Осветительная мина, которой ВСУ ударили по Воронежской области. Обложка © t.me / SHOT

ВСУ выстрелили по Белгородской области осветительной миной, такой тип боеприпаса в этом регионе украинские военные используют впервые. Раньше осветительные снаряды применялись ими в ДНР и у Запорожской АЭС для создания дымовой завесы, под прикрытием которой атакуют беспилотники. Об этом сообщил SHOT со ссылкой на свой источник.

ВСУ ударили миной 120-го калибра по селу Новая Таволжанка в Шебекинском районе 1 октября около 19:00. Выстрел, вероятно, был совершён из села Огурцово в Харьковской области, что расположено в трёх километрах от границы. От прилёта воспламенилась высохшая трава. Возгорание удалось потушить, пострадавших, к счастью, нет.

Над Белгородской областью уничтожено девять украинских снарядов РСЗО "Ураган"
Над Белгородской областью уничтожено девять украинских снарядов РСЗО "Ураган"

Ранее сегодня средства ПВО сбили украинский дрон самолётного типа в небе над Белгородской областью. Попытка атаки была пресечена сегодня около девяти часов утра.

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Юрий Лысенко
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