Украинский дрон пытался атаковать Белгородскую область
Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА в Белгородской области
Средства ПВО сбили украинский дрон в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Попытка атаки была пресечена сегодня около девяти часов утра. Как уточнили в оборонном ведомстве, киевский режим использовал беспилотник самолётного типа.
Накануне украинские войска пытались провести массовую атаку беспилотниками в Смоленске. Сперва сообщалось о трёх сбитых силами ПВО дронах, а спустя два часа стало известно ещё о двух уничтоженных БПЛА.
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