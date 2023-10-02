Украинский дрон пытался атаковать Белгородскую область

Средства ПВО сбили украинский дрон в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Попытка атаки была пресечена сегодня около девяти часов утра. Как уточнили в оборонном ведомстве, киевский режим использовал беспилотник самолётного типа.