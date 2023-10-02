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2 октября, 06:53

Украинский дрон пытался атаковать Белгородскую область

Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА в Белгородской области

Средства ПВО сбили украинский дрон в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Попытка атаки была пресечена сегодня около девяти часов утра. Как уточнили в оборонном ведомстве, киевский режим использовал беспилотник самолётного типа.

Накануне украинские войска пытались провести массовую атаку беспилотниками в Смоленске. Сперва сообщалось о трёх сбитых силами ПВО дронах, а спустя два часа стало известно ещё о двух уничтоженных БПЛА.

Момент взрыва беспилотника в Краснодарском крае попал на видео

Момент взрыва беспилотника в Краснодарском крае попал на видео

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baykartech.com

Максим Плетнёв
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