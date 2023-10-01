Ещё два украинских беспилотника уничтожили в Смоленской области
Минобороны сообщило об уничтожении ещё двух украинских БПЛА в Смоленской области
Российские силы ПВО уничтожили ещё два украинских беспилотника самолётного типа в небе над Смоленской областью около 10:00 (по Москве). Об этом сообщает Минобороны РФ. Таким образом, в регионе за сегодняшний день было сбито уже пять вражеских БПЛА.
"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Смоленской области", — уточнили в ведомстве.
Ранее губернатор области Василий Анохин заявил, что силы ПВО нейтрализовали три украинских беспилотника самолётного типа в Заднепровском районе Смоленска. Никто не пострадал.
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