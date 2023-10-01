Ещё два украинских беспилотника уничтожили в Смоленской области

Российские силы ПВО уничтожили ещё два украинских беспилотника самолётного типа в небе над Смоленской областью около 10:00 (по Москве). Об этом сообщает Минобороны РФ. Таким образом, в регионе за сегодняшний день было сбито уже пять вражеских БПЛА.