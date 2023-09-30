Белгородскую область атаковали три БПЛА со взрывчаткой

Три беспилотных летательных аппарата, несущих боевые снаряды, атаковали Белгородскую область. Как передаёт телеграм-канал SHOT, предполагается, что они были запущены из населённых пунктов Уды и Красное, расположенных в Харьковской области.

По данным канала, два беспилотника сбросили по гранатомётному выстрелу ВОГ-17 на приграничное село Богун-Городок. Стоит отметить, что атака оказалась неудачной: снаряды упали в поле. Предварительно, в результате нападения пострадавших и разрушений нет.

Третий дрон пограничники уничтожили из автомата у села Устинка Белгородского района. После падения беспилотник взорвался, никто не пострадал.