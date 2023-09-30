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29 сентября, 23:09

Белгородскую область атаковали три БПЛА со взрывчаткой

SHOT: Белгородскую область атаковали три БПЛА со взрывчаткой

Три беспилотных летательных аппарата, несущих боевые снаряды, атаковали Белгородскую область. Как передаёт телеграм-канал SHOT, предполагается, что они были запущены из населённых пунктов Уды и Красное, расположенных в Харьковской области.

По данным канала, два беспилотника сбросили по гранатомётному выстрелу ВОГ-17 на приграничное село Богун-Городок. Стоит отметить, что атака оказалась неудачной: снаряды упали в поле. Предварительно, в результате нападения пострадавших и разрушений нет.

Третий дрон пограничники уничтожили из автомата у села Устинка Белгородского района. После падения беспилотник взорвался, никто не пострадал.

Семь населённых пунктов под Курском обесточены после атаки БПЛА ВСУ на подстанцию

Семь населённых пунктов под Курском обесточены после атаки БПЛА ВСУ на подстанцию

Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы Украины попытались атаковать Брянск с помощью беспилотного летательного аппарата. Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что ВСУ использовали для этого БПЛА самолётного типа; пострадавших и разрушений нет.

Обложка ©

Unsplash

Андрей Соловьёв
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