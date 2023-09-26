Семь населённых пунктов под Курском обесточены после атаки БПЛА ВСУ на подстанцию

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на эклектическую подстанцию в селе Снагость Кореневского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате атаки оказались обесточены семь населённых пунктов.

"Никто из жителей не пострадал. Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка", — написал он в своём телеграм-канале.