Семь населённых пунктов под Курском обесточены после атаки БПЛА ВСУ на подстанцию
Губернатор Старовойт: Украинский БПЛА атаковал подстанцию в Курской области
Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на эклектическую подстанцию в селе Снагость Кореневского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате атаки оказались обесточены семь населённых пунктов.
"Никто из жителей не пострадал. Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка", — написал он в своём телеграм-канале.
А накануне силы РЭБ нейтрализовали три украинских беспилотника, пытавшихся атаковать Курскую область. Сейчас их обломки ищут.
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