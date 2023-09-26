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26 сентября, 05:44

Семь населённых пунктов под Курском обесточены после атаки БПЛА ВСУ на подстанцию

Губернатор Старовойт: Украинский БПЛА атаковал подстанцию в Курской области

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на эклектическую подстанцию в селе Снагость Кореневского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате атаки оказались обесточены семь населённых пунктов.

"Никто из жителей не пострадал. Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка", написал он в своём телеграм-канале.

Средства ПВО уничтожили семь беспилотников в Белгородской области

Средства ПВО уничтожили семь беспилотников в Белгородской области

А накануне силы РЭБ нейтрализовали три украинских беспилотника, пытавшихся атаковать Курскую область. Сейчас их обломки ищут.

Обложка ©

Unsplash

Матвей Константинов
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