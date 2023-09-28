ВСУ безуспешно попытались атаковать Брянск с помощью беспилотника самолётного типа

Вооружённые силы Украины попытались атаковать Брянск с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он уточнил, что ВСУ использовали для этого БПЛА самолётного типа, пострадавших и разрушений нет.

"Беспилотный летательный аппарат самолётного типа подавлен силами РЭБ на подлёте к городу Брянску", — написал глава региона в телеграм-канале.

Факт атаки ВСУ подтвердили и в Минобороны РФ. Там уточнили, что украинский беспилотный летательный аппарат был перехвачен над территорией Брянской области дежурными силами ПВО. Как сообщает SHOT, этот беспилотник пытался атаковать офис компании "Транснефть-Дружба". Обломки дрона рухнули в районе улицы Уральской, территория оцеплена. На месте инцидента работают оперативные службы.