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28 сентября, 05:51

ВСУ безуспешно попытались атаковать Брянск с помощью беспилотника самолётного типа

Губернатор Богомаз: Силы РЭБ подавили украинский БПЛА на подлёте к Брянску

Вооружённые силы Украины попытались атаковать Брянск с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он уточнил, что ВСУ использовали для этого БПЛА самолётного типа, пострадавших и разрушений нет.

"Беспилотный летательный аппарат самолётного типа подавлен силами РЭБ на подлёте к городу Брянску", — написал глава региона в телеграм-канале.

Факт атаки ВСУ подтвердили и в Минобороны РФ. Там уточнили, что украинский беспилотный летательный аппарат был перехвачен над территорией Брянской области дежурными силами ПВО. Как сообщает SHOT, этот беспилотник пытался атаковать офис компании "Транснефть-Дружба". Обломки дрона рухнули в районе улицы Уральской, территория оцеплена. На месте инцидента работают оперативные службы.

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Ранее Лайф писал о том, что 26 сентября ВСУ попытались атаковать Брянск с помощью беспилотника со взрывчаткой. БПЛА уничтожили, а его обломки упали в лесу — в 30 метрах от жилого дома на Уральской улице. В результате случившегося пострадавших и разрушений нет.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Илья Суриков
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