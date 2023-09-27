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27 сентября, 05:38

В Брянске уничтожили украинский беспилотник с кумулятивным зарядом и взрывчаткой

В Брянске уничтожен украинский беспилотник со взрывчаткой. Обломки БПЛА рухнули в лесу — в 30 метрах от жилого дома на Уральской улице. Как сообщает SHOT, это произошло во вторник, 26 сентября.

По данным телеграм-канала, дрон сбили на окраине города накануне вечером. На месте падения аппарата силовики обнаружили кумулятивный снаряд К3-6, два брикета взрывчатки С-4 общей массой 1140 граммов, а также взрыватель МД5М. К счастью, разрушений нет, никто не пострадал.

Беспилотник с кумулятивным зарядом пытался атаковать дизельный завод в Брянске

Беспилотник с кумулятивным зарядом пытался атаковать дизельный завод в Брянске

Ранее сообщалось, что российская система ПВО уничтожила беспилотник самолётного типа на подлёте к Брянску. Об этом рассказал губернатор области Александр Богомаз.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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