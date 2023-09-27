В Брянске уничтожили украинский беспилотник с кумулятивным зарядом и взрывчаткой

В Брянске уничтожен украинский беспилотник со взрывчаткой. Обломки БПЛА рухнули в лесу — в 30 метрах от жилого дома на Уральской улице. Как сообщает SHOT, это произошло во вторник, 26 сентября.

По данным телеграм-канала, дрон сбили на окраине города накануне вечером. На месте падения аппарата силовики обнаружили кумулятивный снаряд К3-6, два брикета взрывчатки С-4 общей массой 1140 граммов, а также взрыватель МД5М. К счастью, разрушений нет, никто не пострадал.