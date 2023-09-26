Беспилотник самолётного типа сбит на подлёте к Брянску

Российская ПВО уничтожила беспилотник самолётного типа на подлёте к Брянску. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен на подлёте к городу Брянску силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших нет", — написал Богомаз.

Губернатор сообщил, что оперативные службы работают на месте, а также поблагодарил подразделения ПВО.