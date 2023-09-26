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Регион
Опубликовано 26 сентября 2023, 16:48
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Беспилотник самолётного типа сбит на подлёте к Брянску

Губернатор Богомаз: ПВО сбила беспилотник самолётного типа на подлёте к Брянску

Российская ПВО уничтожила беспилотник самолётного типа на подлёте к Брянску. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен на подлёте к городу Брянску силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших нет", написал Богомаз.

Губернатор сообщил, что оперативные службы работают на месте, а также поблагодарил подразделения ПВО.

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Минувшей ночью ПВО предотвратила массовую атаку украинских беспилотников на Курскую область. Три БПЛА были замечены между посёлком Камыши и деревней Муравлево, примерно в 100 километрах от границы.

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Getty Images / Ethan Miller

Александра Мышляева
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