Женщине пробило голову осколками попавшего в дом снаряда ВСУ под Белгородом

"Один из снарядов прилетел на территорию частного жилого домовладения — пострадала женщина, у неё осколочное ранение головы. Бригада скорой медицинской помощи доставляет пострадавшую в центральную районную больницу", — написал он.

А накануне ВСУ предприняли несколько попыток атаковать Брянскую область. Около 04:00 мск российские войска уничтожили два украинских беспилотника, которые летели к топливному хранилищу, также ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска в регионе. Около 07:00 мск в Суражском районе были сбиты два беспилотника. Около 10:00 мск средства ПВО пресекли попытку Киева совершить теракт при помощи беспилотников в двух российских регионах, в том числе в Брянской области.