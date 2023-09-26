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Регион
Опубликовано 26 сентября 2023, 16:42
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Женщине пробило голову осколками попавшего в дом снаряда ВСУ под Белгородом

Женщина ранена в результате обстрела села Долгое Белгородской области

Украина обстреляла село Долгое Валуйского городского округа Белгородской области, попавшим в частный дом снарядом ранена женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Один из снарядов прилетел на территорию частного жилого домовладения — пострадала женщина, у неё осколочное ранение головы. Бригада скорой медицинской помощи доставляет пострадавшую в центральную районную больницу", — написал он.

В самом частном доме пробита кровля. Гладков рассказал, что аварийные и оперативные службы находятся на месте, проводится подомовой обход территории.

В одном из районов Брянской области ввели режим ЧС после атаки "Градами" со стороны Украины
В одном из районов Брянской области ввели режим ЧС после атаки "Градами" со стороны Украины

А накануне ВСУ предприняли несколько попыток атаковать Брянскую область. Около 04:00 мск российские войска уничтожили два украинских беспилотника, которые летели к топливному хранилищу, также ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска в регионе. Около 07:00 мск в Суражском районе были сбиты два беспилотника. Около 10:00 мск средства ПВО пресекли попытку Киева совершить теракт при помощи беспилотников в двух российских регионах, в том числе в Брянской области.

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Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Андрей Бражников
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