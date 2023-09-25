Два украинских дрона сбиты на подлёте к топливному хранилищу в Брянской области

В Брянской области российские войска уничтожили два украинских беспилотника, которые летели к топливному хранилищу, также ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска в регионе. Об этом пишет SHOT.

Атака со стороны Украины произошла около четырёх часов утра. Российские военные у села Лесное автоматами сбили два дрона самолётного типа, которые направлялись к логистическому центру с топливными резервуарами. Один БПЛА упал на территорию склада, второй — за здание и там взорвался. Пострадавших и разрушений нет.

Затем в районе восьми утра ВСУ выпустили из "Гвоздики" два снаряда калибра 122 мм по приграничному пункту пропуска. Также обошлось без жертв и раненых.