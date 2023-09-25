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Регион
Опубликовано 25 сентября 2023, 14:47
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Два украинских дрона сбиты на подлёте к топливному хранилищу в Брянской области

В Брянской области российские войска уничтожили два украинских беспилотника, которые летели к топливному хранилищу, также ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска в регионе. Об этом пишет SHOT.

Атака со стороны Украины произошла около четырёх часов утра. Российские военные у села Лесное автоматами сбили два дрона самолётного типа, которые направлялись к логистическому центру с топливными резервуарами. Один БПЛА упал на территорию склада, второй — за здание и там взорвался. Пострадавших и разрушений нет.

Затем в районе восьми утра ВСУ выпустили из "Гвоздики" два снаряда калибра 122 мм по приграничному пункту пропуска. Также обошлось без жертв и раненых.

ВСУ выпустили четыре снаряда из танка по Брянской области
ВСУ выпустили четыре снаряда из танка по Брянской области

Напомним, сегодня российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку Киева совершить теракт при помощи беспилотников в двух российских регионах — Курской и Брянской областях.

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Татьяна Миссуми
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