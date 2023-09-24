ВСУ выпустили четыре снаряда из танка по Брянской области
SHOT: ВСУ вновь обстреляли из танка Брянскую область
ВСУ обстреляли из танка Севский район Брянской области, пишет SHOT со ссылкой на источник. Четыре снаряда упали в районе деревни Круглая Поляна — менее чем в километре от границы.
По данным телеграм-канала, пострадавших и разрушений нет.
Лайф писал, что ВСУ обстреляли из танка село Барбино Стародубского района Брянской области. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.
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Getty Images / Anadolu Agency / Muhammed Enes Yildirim