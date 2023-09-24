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24 сентября, 10:43

ВСУ выпустили четыре снаряда из танка по Брянской области

SHOT: ВСУ вновь обстреляли из танка Брянскую область

ВСУ обстреляли из танка Севский район Брянской области, пишет SHOT со ссылкой на источник. Четыре снаряда упали в районе деревни Круглая Поляна — менее чем в километре от границы.

По данным телеграм-канала, пострадавших и разрушений нет.

ВСУ снова обстреляли село в Белгородской области, есть погибший и пострадавший

ВСУ снова обстреляли село в Белгородской области, есть погибший и пострадавший

Лайф писал, что ВСУ обстреляли из танка село Барбино Стародубского района Брянской области. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency / Muhammed Enes Yildirim

Матвей Константинов
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