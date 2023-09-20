ВСУ снова обстреляли село в Белгородской области, есть погибший и пострадавший

Мирный житель погиб при повторном обстреле ВСУ села Максимовка Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"К большому горю, повторный обстрел села Максимовка Шебекинского городского округа унёс жизнь мирного жителя. Мужчина в момент прилёта снаряда проезжал на машине по трассе. От полученных ран он погиб на месте", — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Также пострадал ещё один проезжавший по трассе водитель. Он получил осколочные ранения брюшной полости и верхних конечностей и был госпитализирован. Кроме того, в результате вражеского обстрела повреждения получили два жилых дома, два автомобиля и остановочный комплекс.