ВСУ снова обстреляли село в Белгородской области, есть погибший и пострадавший
Гладков: Мужчина погиб при обстреле села Максимовка Белгородской области
Последствия обстрела ВСУ села Максимовка Белгородской области. Обложка © T.me / Настоящий Гладков
Мирный житель погиб при повторном обстреле ВСУ села Максимовка Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"К большому горю, повторный обстрел села Максимовка Шебекинского городского округа унёс жизнь мирного жителя. Мужчина в момент прилёта снаряда проезжал на машине по трассе. От полученных ран он погиб на месте", — написал глава региона в своём телеграм-канале.
Также пострадал ещё один проезжавший по трассе водитель. Он получил осколочные ранения брюшной полости и верхних конечностей и был госпитализирован. Кроме того, в результате вражеского обстрела повреждения получили два жилых дома, два автомобиля и остановочный комплекс.
Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что за сутки украинской стороной было выпущено 86 снарядов по четырём посёлкам. Кроме того, российские силы ПВО сбили четыре дрона в Белгородском районе и один под городом Шебекино, в посёлке Батрацкая Дача. В селе Вериговка БПЛА-камикадзе рухнул на землю и сдетонировал.